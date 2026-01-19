Repas dansant Tartiflette de la MJ.C. Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Repas dansant Tartiflette de la MJ.C. Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 28 mars 2026.
Repas dansant Tartiflette de la MJ.C.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
adultes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Repas dansant organisé par la M.J.C animé par Patrick Fradin.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 62 52
English :
Meal and dance organized by the M.J.C. with Patrick Fradin.
L’événement Repas dansant Tartiflette de la MJ.C. Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-01-19 par Vichy Destinations