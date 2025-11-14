Repas dansant Téléthon Salle Saint-Exupéry Biscarrosse
Salle Saint-Exupéry 259 avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Traditionnel repas du Téléthon avec l’équipe municipale.
Cette année le thème de la soirée dansant sera « Disco ».
Nous vous proposerons au menu de voyager dans l’est de la France avec une choucroute préparée par notre partenaire Bisca Traiteur.
Nous vous attendons nombreux pour contribuer à cette belle cause et passée une soirée dansante pailletée.
Jusqu’à 01h .
Salle Saint-Exupéry 259 avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 43 37 81 telethon40600@gmail.com
