Repas dansant Téléthon Salle Saint-Exupéry Biscarrosse vendredi 14 novembre 2025.

Salle Saint-Exupéry 259 avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-11-14

Traditionnel repas du Téléthon avec l’équipe municipale.

Cette année le thème de la soirée dansant sera « Disco ».

Nous vous proposerons au menu de voyager dans l’est de la France avec une choucroute préparée par notre partenaire Bisca Traiteur.

Nous vous attendons nombreux pour contribuer à cette belle cause et passée une soirée dansante pailletée.

Jusqu’à 01h .

Salle Saint-Exupéry 259 avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 43 37 81 telethon40600@gmail.com

