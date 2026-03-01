Repas dansant Salle des Fêtes Val-de-Scie
Salle des Fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime
Le Samedi 28 Mars 2026, le comité des fêtes d’Auffay vous invite à son repas dansant a partir de 19h30 au petit pressoir.
Une tombola sera également effectuée dans la soirée.
Le dernier délais d’inscription sera le 20 Mars, paiement à la réservation, attention, les places sont limitées. .
Salle des Fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 7 69 86 64 54 cdf.auffay@gmail.com
