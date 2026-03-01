Repas dansant Salle des Fêtes Val-de-Scie

Repas dansant

Salle des Fêtes Rue Georges Pompidou Val-de-Scie Seine-Maritime

Début : 2026-03-28 19:30:00

Le Samedi 28 Mars 2026, le comité des fêtes d’Auffay vous invite à son repas dansant a partir de 19h30 au petit pressoir.

Une tombola sera également effectuée dans la soirée.

Le dernier délais d’inscription sera le 20 Mars, paiement à la réservation, attention, les places sont limitées. .

