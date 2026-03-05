Repas dansant Villersexel

Repas dansant Villersexel samedi 11 avril 2026.

Repas dansant

salle des fêtes Villersexel Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

La Gym Volontaire de Villersexel vous propose un repas dansant à la salle des fêtes. Menu complet. Animation Kry’s Florian.   .

salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 10 12 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Villersexel a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

Prochains événements à Villersexel