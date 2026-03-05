Repas dansant Villersexel

Repas dansant

salle des fêtes Villersexel Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : 2026-04-11

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La Gym Volontaire de Villersexel vous propose un repas dansant à la salle des fêtes. Menu complet. Animation Kry’s Florian. .

salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 10 12 47

