Repas dansant Villersexel
Repas dansant Villersexel samedi 11 avril 2026.
Repas dansant
salle des fêtes Villersexel Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
La Gym Volontaire de Villersexel vous propose un repas dansant à la salle des fêtes. Menu complet. Animation Kry’s Florian. .
salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 10 12 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Villersexel a été mis à jour le 2026-03-05 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL