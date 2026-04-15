Repas dansant Vitrac-sur-Montane
Repas dansant Vitrac-sur-Montane lundi 4 mai 2026.
Vitrac-sur-Montane
Repas dansant
salle de sfêtes Vitrac-sur-Montane Corrèze
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 12:30:00
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-05-04
Repas dansant avec la participation de Patrice Rivière, Jean Marc Delorne, Sébastien Perrin et Clara Lachaud Menu Assiette anglaise Buffet campagnard Vin 19 h soupe à l’oignon .
salle de sfêtes Vitrac-sur-Montane 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 12 00 25
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English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Vitrac-sur-Montane a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze