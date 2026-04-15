Vitrac-sur-Montane

Repas dansant

salle de sfêtes Vitrac-sur-Montane Corrèze

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 12:30:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Repas dansant avec la participation de Patrice Rivière, Jean Marc Delorne, Sébastien Perrin et Clara Lachaud Menu Assiette anglaise Buffet campagnard Vin 19 h soupe à l’oignon .

salle de sfêtes Vitrac-sur-Montane 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 12 00 25

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English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Vitrac-sur-Montane a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze