Repas d’automne à Monplaisant Monplaisant
samedi 3 octobre 2026 · Monplaisant
Informations pratiques
Monplaisant
Repas d’automne à Monplaisant
Salle des fêtes Monplaisant Dordogne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Repas d’Automne
Menu : Apéritif et ses amuse -bouches, soupe campagnarde, foie gras et sa confiture,trou monplaisanais, entrecôte et son gratin de courgettes, salade fromage, Poire belle Hélène, vin et café compris
Tarif : 25 €
Réservation au 06 83 34 99 07 ou 06 77 38 07 05 ou 06 77 38 66 34
Repas d’Automne
Menu : Apéritif et ses amuse -bouches, soupe campagnarde, foie gras et sa confiture,trou monplaisanais, entrecôte et son gratin de courgettes, salade fromage, Poire belle Hélène, vin et café compris
Tarif : 25 €
Réservation au 06 83 34 99 07 ou 06 77 38 07 05 ou 06 77 38 66 34 .
Salle des fêtes Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 38 07 05
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English : Repas d’automne à Monplaisant
Fall Dinner
Menu: Aperitif with appetizers, country-style soup, foie gras with jam, Montplaisan cheese, ribeye steak with zucchini gratin, cheese salad, Belle Hélène pear, wine and coffee included
Price: 25 ?
Reservations at 06 83 34 99 07, 06 77 38 07 05, or 06 77 38 66 34
L’événement Repas d’automne à Monplaisant Monplaisant a été mis à jour le 2026-09-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne
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