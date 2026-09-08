Informations pratiques

Monplaisant

Repas d’automne à Monplaisant

Salle des fêtes Monplaisant Dordogne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Repas d’Automne

Menu : Apéritif et ses amuse -bouches, soupe campagnarde, foie gras et sa confiture,trou monplaisanais, entrecôte et son gratin de courgettes, salade fromage, Poire belle Hélène, vin et café compris

Tarif : 25 €

Réservation au 06 83 34 99 07 ou 06 77 38 07 05 ou 06 77 38 66 34

Repas d’Automne

Menu : Apéritif et ses amuse -bouches, soupe campagnarde, foie gras et sa confiture,trou monplaisanais, entrecôte et son gratin de courgettes, salade fromage, Poire belle Hélène, vin et café compris

Tarif : 25 €

Réservation au 06 83 34 99 07 ou 06 77 38 07 05 ou 06 77 38 66 34 .

Salle des fêtes Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 38 07 05

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English : Repas d’automne à Monplaisant

Fall Dinner

Menu: Aperitif with appetizers, country-style soup, foie gras with jam, Montplaisan cheese, ribeye steak with zucchini gratin, cheese salad, Belle Hélène pear, wine and coffee included

Price: 25 ?

Reservations at 06 83 34 99 07, 06 77 38 07 05, or 06 77 38 66 34

L’événement Repas d’automne à Monplaisant Monplaisant a été mis à jour le 2026-09-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne