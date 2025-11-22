Repas d’automne Salle des fêtes Caumont
Salle des fêtes Le Bourg Caumont Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
L’automne est bien là et le comité des fêtes de Caumont vous invite à partager une soirée conviviale autour d’un repas bien chaud. Vous vous régalerez avec une salade caumontoise et un jambon à la broche. Une animation musicale sera également assurée. Réservations par téléphone. .
Salle des fêtes Le Bourg Caumont 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 73 27 90
