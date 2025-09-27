Repas d’automne Cochon à la broche Saint-Laurent-les-Églises
Repas d’automne Cochon à la broche Saint-Laurent-les-Églises samedi 27 septembre 2025.
Repas d’automne Cochon à la broche
Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Une belle soirée avec un succulent cochon à la broche bien de chez nous cuit au feu de bois qui va régaler les papilles. Au menu apéritif, soupe paysanne, cochon ou poulet / flageolets, fromage, salade, dessert, café. Animé par le groupe Reborn’s. .
Saint-Laurent-les-Églises 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 49 97 43 tvf.naboulet@free.fr
