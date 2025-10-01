Repas d’Automne du CCAS Pertuis

Repas d’Automne du CCAS Pertuis mercredi 1 octobre 2025.

Repas d’Automne du CCAS

Mercredi 1er octobre 2025 à partir de 12h. Espace Georges Jouvin Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 12:00:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Le CCAS organise le mercredi 1er octobre à 12h00 un repas d’Automne à l’Espace Georges Jouvin.

Repas sur réservation au CCAS 20 rue gustave Eiffel, les 15,16,18,22 septembre.

12€ pour les pertuisiens, 15€ pour les invités extérieurs .

Espace Georges Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 25 30 ccas@mairie-pertuis.fr

English :

On Wednesday October 1 at 12:00, the CCAS is organizing an Autumn meal at the Espace Georges Jouvin.

German :

Das CCAS organisiert am Mittwoch, den 1. Oktober um 12.00 Uhr ein Herbstessen im Espace Georges Jouvin.

Italiano :

Mercoledì 1 ottobre alle 12:00, il CCAS organizza un pranzo autunnale all’Espace Georges Jouvin.

Espanol :

El miércoles 1 de octubre a las 12.00 horas, la CCAS organiza una comida de otoño en el Espace Georges Jouvin.

L’événement Repas d’Automne du CCAS Pertuis a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de Pertuis