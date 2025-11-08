Repas d’automne

Salle de Mathias Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 15 EUR

7 € enfant 15 € adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Repas d’automne, et animations musicale avec Angie Duo.

Organisé par l’APE de Fay sur Lignon

.

Salle de Mathias Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ape.faysurlignon@hotmail.com

English :

Autumn meal and musical entertainment with Angie Duo.

Organized by APE de Fay sur Lignon

German :

Herbstliches Essen und musikalische Unterhaltung mit Angie Duo.

Organisiert von der EV Fay sur Lignon

Italiano :

Cena autunnale e intrattenimento musicale con Angie Duo.

Organizzato dall’APE di Fay sur Lignon

Espanol :

Comida de otoño y animación musical con Angie Duo.

Organizado por la APE de Fay sur Lignon

L’événement Repas d’automne Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal