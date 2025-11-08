Repas d’automne Fay-sur-Lignon
Salle de Mathias Fay-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 15 EUR
7 € enfant 15 € adulte
Début : 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Repas d’automne, et animations musicale avec Angie Duo.
Organisé par l’APE de Fay sur Lignon
Salle de Mathias Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ape.faysurlignon@hotmail.com
English :
Autumn meal and musical entertainment with Angie Duo.
Organized by APE de Fay sur Lignon
German :
Herbstliches Essen und musikalische Unterhaltung mit Angie Duo.
Organisiert von der EV Fay sur Lignon
Italiano :
Cena autunnale e intrattenimento musicale con Angie Duo.
Organizzato dall’APE di Fay sur Lignon
Espanol :
Comida de otoño y animación musical con Angie Duo.
Organizado por la APE de Fay sur Lignon
