Repas d’automne Fay-sur-Lignon

Repas d’automne Fay-sur-Lignon samedi 8 novembre 2025.

Repas d’automne

Salle de Mathias Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 15 EUR

7 € enfant 15 € adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Repas d’automne, et animations musicale avec Angie Duo.
Organisé par l’APE de Fay sur Lignon
  .

Salle de Mathias Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   ape.faysurlignon@hotmail.com

English :

Autumn meal and musical entertainment with Angie Duo.
Organized by APE de Fay sur Lignon

German :

Herbstliches Essen und musikalische Unterhaltung mit Angie Duo.
Organisiert von der EV Fay sur Lignon

Italiano :

Cena autunnale e intrattenimento musicale con Angie Duo.
Organizzato dall’APE di Fay sur Lignon

Espanol :

Comida de otoño y animación musical con Angie Duo.
Organizado por la APE de Fay sur Lignon

