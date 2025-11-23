Repas d’automne Gumond

Repas d’automne

Repas préparé par L’Auberge du Tacot Menu Kir Potage Pâté en croute Volaille en civet et ses pommes fondantes Fromage Croutil fondant de pommes à la vanille Café Tarif 22 € adultes sans les vins et 15 € pour les de 12 ans – .

Salle polyvalente Gumond 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 89 32 42

