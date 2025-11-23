Repas d’automne Gumond
Repas d’automne Gumond dimanche 23 novembre 2025.
Repas d’automne
Salle polyvalente Gumond Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Repas préparé par L’Auberge du Tacot Menu Kir Potage Pâté en croute Volaille en civet et ses pommes fondantes Fromage Croutil fondant de pommes à la vanille Café Tarif 22 € adultes sans les vins et 15 € pour les de 12 ans – .
Salle polyvalente Gumond 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 89 32 42
English : Repas d’automne
German : Repas d’automne
Italiano :
Espanol : Repas d’automne
L’événement Repas d’automne Gumond a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze