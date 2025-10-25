REPAS D’AUTOMNE HAPPY HALLOWEEN Lacoste
59 Impasse Saint-Jacques Lacoste Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Au menu velouté potiron châtaignes, gardienne de taureau, fromage dessert ainsi que vins et café compris.
Repas ouvert à tout le monde, il sera offert au plus joli déguisement.
Petite buvette dès 18h30.
Pensez à prendre vos couverts.
Réservations jusqu’au 23 octobre.
Organisé par le comité des fêtes Lous Coustoulins .
59 Impasse Saint-Jacques Lacoste 34800 Hérault Occitanie +33 6 33 81 69 32
English :
AUTUMN MEAL HAPPY HALLOWEEN
German :
HERBSTLICHES ESSEN HAPPY HALLOWEEN
Italiano :
PASTO AUTUNNALE BUON HALLOWEEN
Espanol :
COMIDA DE OTOÑO FELIZ HALLOWEEN
