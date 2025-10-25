REPAS D’AUTOMNE HAPPY HALLOWEEN Lacoste

REPAS D’AUTOMNE HAPPY HALLOWEEN Lacoste samedi 25 octobre 2025.

59 Impasse Saint-Jacques Lacoste Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Au menu velouté potiron châtaignes, gardienne de taureau, fromage dessert ainsi que vins et café compris.

Repas ouvert à tout le monde, il sera offert au plus joli déguisement.

Petite buvette dès 18h30.

Pensez à prendre vos couverts.

Réservations jusqu’au 23 octobre.

Organisé par le comité des fêtes Lous Coustoulins .

59 Impasse Saint-Jacques Lacoste 34800 Hérault Occitanie +33 6 33 81 69 32

English :

AUTUMN MEAL HAPPY HALLOWEEN

German :

HERBSTLICHES ESSEN HAPPY HALLOWEEN

Italiano :

PASTO AUTUNNALE BUON HALLOWEEN

Espanol :

COMIDA DE OTOÑO FELIZ HALLOWEEN

