Repas d'automne Laussou samedi 15 novembre 2025.

Repas d’automne

Salle polyvalente du Laurès Laussou Lot-et-Garonne

Au menu apéritif, potage, entrée, plat, fromage et dessert.

Le vin et le café sont compris.

Salle polyvalente du Laurès Laussou 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 47 58 60 mrampelberg@icloud.com

English : Repas d’automne

Menu: aperitif, soup, starter, main course, cheese and dessert.

Wine and coffee included.

German : Repas d’automne

Auf dem Menüplan stehen Aperitif, Suppe, Vorspeise, Hauptgericht, Käse und Dessert.

Wein und Kaffee sind inbegriffen.

Italiano :

Menu: aperitivo, zuppa, antipasto, piatto principale, formaggio e dessert.

Vino e caffè inclusi.

Espanol : Repas d’automne

En el menú: aperitivo, sopa, entrante, plato principal, queso y postre.

Vino y café incluidos.

