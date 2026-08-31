Repas d’automne Laussou
samedi 3 octobre 2026 · Laussou
Informations pratiques
Laussou
Repas d’automne
Salle polyvalente du Laurès Laussou Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le comité des fêtes du Laussou vous attend nombreux pour son traditionnel repas d’automne.
Repas complet : apéritif, entrée, cassoulet, coupe glacée, vin et café compris.
Réservation avant le 20 septembre !
N’oubliez pas d’apporter vos assiettes, verres et couverts !
Le comité des fêtes du Laussou vous attend nombreux pour son traditionnel repas d’automne.
Repas complet : apéritif, entrée, cassoulet, coupe glacée, vin et café compris.
Réservation avant le 20 septembre !
N’oubliez pas d’apporter vos assiettes, verres et couverts ! .
Salle polyvalente du Laurès Laussou 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 80 74 59 mrampelberg@icloud.com
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English : Repas d’automne
The Laussou Festival Committee looks forward to seeing many of you at its traditional fall dinner.
Full meal: aperitif, appetizer, cassoulet, ice cream, wine, and coffee included.
Reserve by September 20!
Don’t forget to bring your own plates, glasses, and utensils!
L’événement Repas d’automne Laussou a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Bastides