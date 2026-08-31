Informations pratiques

Laussou

Repas d’automne

Salle polyvalente du Laurès Laussou Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le comité des fêtes du Laussou vous attend nombreux pour son traditionnel repas d’automne.

Repas complet : apéritif, entrée, cassoulet, coupe glacée, vin et café compris.

Réservation avant le 20 septembre !

N’oubliez pas d’apporter vos assiettes, verres et couverts !

Le comité des fêtes du Laussou vous attend nombreux pour son traditionnel repas d’automne.

Repas complet : apéritif, entrée, cassoulet, coupe glacée, vin et café compris.

Réservation avant le 20 septembre !

N’oubliez pas d’apporter vos assiettes, verres et couverts ! .

Salle polyvalente du Laurès Laussou 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 80 74 59 mrampelberg@icloud.com

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English : Repas d’automne

The Laussou Festival Committee looks forward to seeing many of you at its traditional fall dinner.

Full meal: aperitif, appetizer, cassoulet, ice cream, wine, and coffee included.

Reserve by September 20!

Don’t forget to bring your own plates, glasses, and utensils!

L’événement Repas d’automne Laussou a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Bastides