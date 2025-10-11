Repas d’automne Laval-Roquecezière

Repas d’automne Laval-Roquecezière samedi 11 octobre 2025.

Repas d’automne

Laval-Roquecezière Aveyron

L’Association des parents d’élèves de l’école de Laclaparède vous invite une après-midi conviviale pour fêter l’automne, concours de pétanque suivi d’un repas organisé à la salle de Laclaparède.

14h concours de pétanque

19h30 repas

Au Menu

Grillée de châtaignes

Velouté de saison

Macaronade de sanglier

Flan et fouace

Vin et café

Sur réservation (places limitées à 120 places)

Amener couverts et assiettes 8 .

Laval-Roquecezière 12380 Aveyron Occitanie +33 6 32 60 58 89

English :

The Laclaparède school parents’ association invites you to a convivial afternoon to celebrate autumn, with a pétanque competition followed by a meal at the Laclaparède hall.

German :

Die Elternvereinigung der Schule von Laclaparède lädt Sie zu einem geselligen Nachmittag ein, um den Herbst zu feiern. Es wird ein Boule-Wettbewerb mit anschließendem Essen im Saal von Laclaparède veranstaltet.

Italiano :

L’Associazione dei genitori della scuola Laclaparède vi invita a un pomeriggio conviviale per festeggiare l’autunno, con una gara di pétanque seguita da un pranzo presso la sala Laclaparède.

Espanol :

La Asociación de Padres del Colegio Laclaparède le invita a una tarde de convivencia para celebrar el otoño, con un concurso de petanca seguido de una comida en el salón Laclaparède.

