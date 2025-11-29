Repas d’automne

Salle des fêtes Les Vastres Haute-Loire

Tarif : 87 – 87 – 14 EUR

8 € enfant 14 € adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Repas d’automne, organisé par l’ADJ des Vastres

Tartiflette, cuite au feu de bois, salade verte, tarte aux pommes, café

Ambiance musicale avec Mégamix 43. Buvette

.

Salle des fêtes Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 31 81 97

English :

Autumn meal, organized by ADJ des Vastres

Wood-fired tartiflette, green salad, apple pie, coffee

Musical entertainment with Mégamix 43. Refreshment bar

German :

Herbstessen, organisiert von der ADJ Les Vastres

Tartiflette, im Holzofen gegart, grüner Salat, Apfelkuchen, Kaffee

Musikalische Umrahmung mit Mégamix 43. Getränkestand

Italiano :

Cena d’autunno, organizzata da ADJ des Vastres

Tartiflette al forno, insalata verde, torta di mele, caffè

Intrattenimento musicale con Mégamix 43. Bar di ristoro

Espanol :

Comida de otoño, organizada por ADJ des Vastres

Tartiflette a la leña, ensalada verde, tarta de manzana, café

Animación musical con Mégamix 43. Bar de refrescos

L’événement Repas d’automne Les Vastres a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal