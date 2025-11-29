Repas d’automne Les Vastres
Repas d’automne Les Vastres samedi 29 novembre 2025.
Repas d’automne
Salle des fêtes Les Vastres Haute-Loire
Repas d’automne, organisé par l’ADJ des Vastres
Tartiflette, cuite au feu de bois, salade verte, tarte aux pommes, café
Ambiance musicale avec Mégamix 43. Buvette
Salle des fêtes Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 31 81 97
English :
Autumn meal, organized by ADJ des Vastres
Wood-fired tartiflette, green salad, apple pie, coffee
Musical entertainment with Mégamix 43. Refreshment bar
German :
Herbstessen, organisiert von der ADJ Les Vastres
Tartiflette, im Holzofen gegart, grüner Salat, Apfelkuchen, Kaffee
Musikalische Umrahmung mit Mégamix 43. Getränkestand
Italiano :
Cena d’autunno, organizzata da ADJ des Vastres
Tartiflette al forno, insalata verde, torta di mele, caffè
Intrattenimento musicale con Mégamix 43. Bar di ristoro
Espanol :
Comida de otoño, organizada por ADJ des Vastres
Tartiflette a la leña, ensalada verde, tarta de manzana, café
Animación musical con Mégamix 43. Bar de refrescos
