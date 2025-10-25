Repas d’Automne Madranges
Repas d’Automne Madranges samedi 25 octobre 2025.
Repas d’Automne
Salle des Fêtes Madranges Corrèze
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Venez fêter l’automne avec un repas organisé par le Comité des Fêtes du village et Madranges Vélos Loisirs.
Au menu apéritif suivi d’une soupe, blanquette de veau, gratin dauphinois, boule de glace, 20€ par personne.
Vin en supplément.
Réservation avant le 17 octobre. .
Salle des Fêtes Madranges 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 72 07 56
