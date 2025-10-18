Repas d’Automne Salle du Domaine de la Tour de l’Horloge de Chateauvert Ouagne
Salle du Domaine de la Tour de l’Horloge de Chateauvert Le Plessis Ouagne Nièvre
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2025-10-18 19:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Le comité des fêtes de Ouagne organise le repas d’Automne, salle du Domaine de la Tour de l’Horloge au Plessis Animation assurée par un DJ Uniquement sur réservation au plus tard le 13 octobre 2025 Renseignements au 06 21 29 12 37 / 03 86 27 25 42 / 06 58 52 03 14 .
Salle du Domaine de la Tour de l’Horloge de Chateauvert Le Plessis Ouagne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 25 42
