Repas d’Automne par La Roquille en fêtes La Roquille

Repas d’Automne par La Roquille en fêtes

Mairie La Roquille Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Repas d’automne organisé par La Roquille en fêtes.

Pensez à apporter vos couverts!

Réponse avant le 01 Novembre.

Informations et réservations au 06 77 80 87 02. .

Mairie La Roquille 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 80 87 02

