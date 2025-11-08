Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas d’Automne par La Roquille en fêtes La Roquille samedi 8 novembre 2025.

Début : 2025-11-08
Repas d’automne organisé par La Roquille en fêtes.
Pensez à apporter vos couverts!
Réponse avant le 01 Novembre.
Informations et réservations au 06 77 80 87 02.   .

Mairie La Roquille 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 80 87 02 

