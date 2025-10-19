REPAS D’AUTOMNE Amicale des Retraités Pissos

L’Amicale des Retraités du Secteur de Pissos vous propose un Repas d’Automne le dimanche 19 Octobre à midi au local de l’Amicale avec apéritif de bienvenue et danse

L’Amicale des Retraités du Secteur de Pissos vous propose un Repas d’Automne le dimanche 19 Octobre à midi au local de l’Amicale avec au menu

Apéritif de bienvenue + Velouté de Potimarron et ses éclats de châtaignes + Cuisse de Canette aux champignons , fondant de Pomme de Terre + Panna Cotta maison aux figues + Dégustation de Châtaignes avec verre de Bourret + Danse

Inscription avant le Mardi 14 Octobre 2025 .

Amicale des Retraités 31 place des Radeleurs Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 36 91 retraitespissos@orange.fr

English : REPAS D’AUTOMNE

The Amicale des Retraités du Secteur de Pissos invites you to an Autumn Meal on Sunday October 19 at noon at the Amicale premises, with a welcome aperitif and dancing

German : REPAS D’AUTOMNE

Die Amicale des Retraités du Secteur de Pissos lädt am Sonntag, den 19. Oktober um 12 Uhr im Lokal der Amicale zu einem Herbstessen mit Begrüßungsaperitif und Tanz ein

Italiano :

L’Amicale des Retraités du Secteur de Pissos organizza una cena d’autunno domenica 19 ottobre a mezzogiorno presso la sede dell’Amicale, con aperitivo di benvenuto e ballo

Espanol : REPAS D’AUTOMNE

La Amicale des Retraités du Secteur de Pissos organiza una Cena de Otoño el domingo 19 de octubre a mediodía en los locales de la Amicale, con una copa de bienvenida y baile

