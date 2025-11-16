Repas d’automne Razac-d’Eymet

Repas d’automne

Les Amis du Moulin de Citole vous proposent un repas d’automne avec au menu

– Apéritif

– Potage

– Cassoulet à la façon de Castelnaudary

– Salade/Fromage

– Dessert

– Vin et café

Apportez vos assiettes et couverts.

Nombre de places limité. Sur réservation. .

Salle des fêtes Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 52 46

