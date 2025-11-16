Repas d’automne Razac-d’Eymet
Repas d’automne Razac-d’Eymet dimanche 16 novembre 2025.
Repas d’automne
Salle des fêtes Razac-d’Eymet Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-16
Les Amis du Moulin de Citole vous proposent un repas d’automne avec au menu
– Apéritif
– Potage
– Cassoulet à la façon de Castelnaudary
– Salade/Fromage
– Dessert
– Vin et café
Apportez vos assiettes et couverts.
Nombre de places limité. Sur réservation. .
Salle des fêtes Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 52 46
