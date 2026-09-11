Informations pratiques

Saint-Capraise-de-Lalinde

Repas d’automne

Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 12:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Les Joyeux Gabariers vous proposent un repas d’automne.

Menu : apéritif, tourin blanchi-vermicelle, salade périgourdine aux gésiers, trou normand, anchaud du Périgord, gratin de pommes de terre, fromage, salade, tarte aux fruits, café, vin rouge et rosé du pays.

Apportez vos assiettes et couverts.

Sur réservation avant le 8 octobre. .

Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 47 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas d’automne

L’événement Repas d’automne Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides