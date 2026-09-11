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Repas d’automne Saint-Capraise-de-Lalinde

dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Capraise-de-Lalinde

Repas d’automne Saint-Capraise-de-Lalinde

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24150 Saint-Capraise-de-Lalinde
Département
Dordogne
Tarif
29 29 29 Tarif de base - plein tarif

Saint-Capraise-de-Lalinde

Repas d’automne

Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 12:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Les Joyeux Gabariers vous proposent un repas d’automne.
Menu : apéritif, tourin blanchi-vermicelle, salade périgourdine aux gésiers, trou normand, anchaud du Périgord, gratin de pommes de terre, fromage, salade, tarte aux fruits, café, vin rouge et rosé du pays.
Apportez vos assiettes et couverts.

Sur réservation avant le 8 octobre.   .

Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 47 83 

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English : Repas d’automne

L’événement Repas d’automne Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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