Repas d’automne Saint-Capraise-de-Lalinde
dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Capraise-de-Lalinde
Informations pratiques
Saint-Capraise-de-Lalinde
Repas d’automne
Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 12:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Les Joyeux Gabariers vous proposent un repas d’automne.
Menu : apéritif, tourin blanchi-vermicelle, salade périgourdine aux gésiers, trou normand, anchaud du Périgord, gratin de pommes de terre, fromage, salade, tarte aux fruits, café, vin rouge et rosé du pays.
Apportez vos assiettes et couverts.
Sur réservation avant le 8 octobre. .
Salle des fêtes Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 47 83
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English : Repas d’automne
L’événement Repas d’automne Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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