Repas d’automne Saint-Martin-d’Ary
Repas d’automne Saint-Martin-d’Ary jeudi 11 septembre 2025.
Repas d’automne
Salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date :
Début : 2025-09-11 12:30:00
fin : 2025-09-11
Date(s) :
2025-09-11
Repas organisé par l’association Club « Bonne rencontre ». Réservation avant le 5 septembre.
Salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 03 92
English :
Meal organized by the Club « Bonne rencontre » association. Reservations by September 5.
German :
Mahlzeit, die von der Vereinigung Club « Bonne rencontre » organisiert wird. Reservierung vor dem 5. September.
Italiano :
Pasto organizzato dall’associazione Club « Bonne rencontre ». Prenotazione obbligatoria entro il 5 settembre.
Espanol :
Comida organizada por la asociación Club « Bonne rencontre ». Reserva obligatoria antes del 5 de septiembre.
