Repas d’automne Saint-Martin-d’Ary

Repas d’automne Saint-Martin-d’Ary jeudi 11 septembre 2025.

Repas d’automne

Salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary Charente-Maritime

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Début : 2025-09-11 12:30:00

fin : 2025-09-11

2025-09-11

Repas organisé par l’association Club « Bonne rencontre ». Réservation avant le 5 septembre.

Salle des fêtes Saint-Martin-d’Ary 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 03 92

English :

Meal organized by the Club « Bonne rencontre » association. Reservations by September 5.

German :

Mahlzeit, die von der Vereinigung Club « Bonne rencontre » organisiert wird. Reservierung vor dem 5. September.

Italiano :

Pasto organizzato dall’associazione Club « Bonne rencontre ». Prenotazione obbligatoria entro il 5 settembre.

Espanol :

Comida organizada por la asociación Club « Bonne rencontre ». Reserva obligatoria antes del 5 de septiembre.

L’événement Repas d’automne Saint-Martin-d’Ary a été mis à jour le 2025-08-27 par Offices de Tourisme de Jonzac