Repas d’avant match

Lanuéjouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Repas d’avant match, au hall polyvalent, à partir de 11 h 30. Au menu charcuterie, sauté de poulet aux champignons et oignons, gratins dauphinois, fromage et pompe à l’huile, café et vin compris. 18 euros. (USPA)

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Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 95 09

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English :

Pre-match meal, at the hall polyvalent, from 11:30 am. Menu: charcuterie, chicken sauté with mushrooms and onions, gratins dauphinois, cheese and pompe à l’huile, coffee and wine included. 18 euros. (USPA)

L’événement Repas d’avant match Lanuéjouls a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)