Repas d’avant match Lanuéjouls
Repas d’avant match Lanuéjouls dimanche 12 avril 2026.
Repas d’avant match
Lanuéjouls Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Repas d’avant match, au hall polyvalent, à partir de 11 h 30. Au menu charcuterie, sauté de poulet aux champignons et oignons, gratins dauphinois, fromage et pompe à l’huile, café et vin compris. 18 euros. (USPA)
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Lanuéjouls 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 95 09
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English :
Pre-match meal, at the hall polyvalent, from 11:30 am. Menu: charcuterie, chicken sauté with mushrooms and onions, gratins dauphinois, cheese and pompe à l’huile, coffee and wine included. 18 euros. (USPA)
L’événement Repas d’avant match Lanuéjouls a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)