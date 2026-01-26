Repas d’avant match Rugby Montpon-Ménestérol

Repas d’avant match Rugby

Stade municipal Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Repas d’avant match rugby Menu alsacien enfants nuggets/frites à 12h au Stade Municipal, sous barnums chauffés, apporter ses couverts 20 €/ad, 18 € partenaires, enfant 12 ans 8 €

place de match inclue (reçoit Villefranche du Périgord) sur réservation 06 15 46 54 44 .

Stade municipal Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 46 54 44

