Repas d’avant match Rugby Montpon-Ménestérol
Repas d’avant match Rugby Montpon-Ménestérol dimanche 1 février 2026.
Stade municipal Montpon-Ménestérol Dordogne
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Repas d’avant match rugby Menu alsacien enfants nuggets/frites à 12h au Stade Municipal, sous barnums chauffés, apporter ses couverts 20 €/ad, 18 € partenaires, enfant 12 ans 8 €
place de match inclue (reçoit Villefranche du Périgord) sur réservation 06 15 46 54 44 .
Stade municipal Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 46 54 44
