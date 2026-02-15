Repas de chasse Bar Le Terrier Brantôme en Périgord
Repas de chasse Bar Le Terrier Brantôme en Périgord samedi 21 février 2026.
Repas de chasse
Bar Le Terrier 18-20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
12€ l’assiette de frites et cervidé et sanglier marinés.
Paiement uniquement en espèce et chèque.
Bar Le Terrier 18-20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@leterrierbrantome.com
English : Repas de chasse
12? plate of French fries and marinated venison and wild boar.
Payment by cash or cheque only.
L’événement Repas de chasse Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-02-11 par Val de Dronne