Repas de chasse Bar Le Terrier Brantôme en Périgord

Repas de chasse

Bar Le Terrier 18-20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

2026-02-21

12€ l’assiette de frites et cervidé et sanglier marinés.

Paiement uniquement en espèce et chèque.

English : Repas de chasse

12? plate of French fries and marinated venison and wild boar.

Payment by cash or cheque only.

