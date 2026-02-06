Repas de chasse Restaurant du Château Campagne
Repas de chasse Restaurant du Château Campagne samedi 21 février 2026.
Repas de chasse
Restaurant du Château Le bourg Campagne Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
19h. Kir, salade de saumon fumé, civet de sanglier, rôti de cervidés, fromage, nougat glacé au miel et fruits confits, vin et café.
Places limités. Réservation obligatoire.
Au menu
Kir
Salade de saumon fumé
Civet de sanglier
Rôti de cervidés
Fromage
Nougat glacé au miel et fruits confits
Vin et café
Restaurant du Château Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 23 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas de chasse
19h. Kir, smoked salmon salad, wild boar stew, roast deer, cheese, honey-glazed nougat with candied fruit, wine and coffee.
Limited seating. Reservations required.
L’événement Repas de chasse Campagne a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère