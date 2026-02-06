Repas de chasse Restaurant du Château Campagne

Repas de chasse

Restaurant du Château Le bourg Campagne Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

19h. Kir, salade de saumon fumé, civet de sanglier, rôti de cervidés, fromage, nougat glacé au miel et fruits confits, vin et café.

Places limités. Réservation obligatoire.

Au menu

Kir

Salade de saumon fumé

Civet de sanglier

Rôti de cervidés

Fromage

Nougat glacé au miel et fruits confits

Vin et café

Places limitées. Réservation obligatoire .

Restaurant du Château Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 23 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de chasse

19h. Kir, smoked salmon salad, wild boar stew, roast deer, cheese, honey-glazed nougat with candied fruit, wine and coffee.

Limited seating. Reservations required.

L’événement Repas de chasse Campagne a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère