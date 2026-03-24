Repas de chasse Salle des fêtes Condac

Repas de chasse

Salle des fêtes Le bourg Condac Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Repas de chasse organisé par l’Amicale des Propriétaires et chasseurs de Condac.

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Salle des fêtes Le bourg Condac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 15 14 06

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English :

Hunting meal organized by the Amicale des Propriétaires et chasseurs de Condac.

L’événement Repas de chasse Condac a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente