Repas de chasse Salle des fêtes Condac
Repas de chasse Salle des fêtes Condac samedi 11 avril 2026.
Repas de chasse
Salle des fêtes Le bourg Condac Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Repas de chasse organisé par l’Amicale des Propriétaires et chasseurs de Condac.
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Salle des fêtes Le bourg Condac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 15 14 06
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English :
Hunting meal organized by the Amicale des Propriétaires et chasseurs de Condac.
L’événement Repas de chasse Condac a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente