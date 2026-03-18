Repas de chasse de la société de chasse (ACCA) d’Eynesse Eynesse
Repas de chasse de la société de chasse (ACCA) d’Eynesse Eynesse dimanche 29 mars 2026.
Repas de chasse de la société de chasse (ACCA) d’Eynesse
Salle des fêtes Eynesse Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
La société de chasse (ACCA) d’Eynesse organise un repas de chasse.
Pensez à apporter vos couverts!
Réservation (dernier délai 21 Mars) au 06 08 58 88 90 ou 06 08 28 07 90 .
Salle des fêtes Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 07 90
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English : Repas de chasse de la société de chasse (ACCA) d’Eynesse
L’événement Repas de chasse de la société de chasse (ACCA) d’Eynesse Eynesse a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays Foyen