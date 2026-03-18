Repas de chasse de la société de chasse (ACCA) d’Eynesse

Salle des fêtes Eynesse Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

La société de chasse (ACCA) d’Eynesse organise un repas de chasse.

Pensez à apporter vos couverts!

Réservation (dernier délai 21 Mars) au 06 08 58 88 90 ou 06 08 28 07 90 .

Salle des fêtes Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 07 90

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English : Repas de chasse de la société de chasse (ACCA) d’Eynesse

L’événement Repas de chasse de la société de chasse (ACCA) d’Eynesse Eynesse a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays Foyen