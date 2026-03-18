Repas de chasse de la société de chasse (ACCA) d’Eynesse Eynesse

Repas de chasse de la société de chasse (ACCA) d'Eynesse Salle des fêtes Eynesse 2026-03-29

Repas de chasse de la société de chasse (ACCA) d’Eynesse Eynesse dimanche 29 mars 2026.

Repas de chasse de la société de chasse (ACCA) d’Eynesse

Salle des fêtes Eynesse Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

La société de chasse (ACCA) d’Eynesse organise un repas de chasse.
Pensez à apporter vos couverts!
Réservation (dernier délai 21 Mars) au 06 08 58 88 90 ou 06 08 28 07 90   .

Salle des fêtes Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 07 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de chasse de la société de chasse (ACCA) d’Eynesse

L’événement Repas de chasse de la société de chasse (ACCA) d’Eynesse Eynesse a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays Foyen

Prochains événements à Eynesse