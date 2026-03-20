Repas de chasse de la société de chasse de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Salle des fêtes Jacques Prévert Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Repas de chasse de la société de chasse de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Rue Simone Veil Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 2026-04-12

Repas de chasse de la société de chasse de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Salle des fêtes Jacques Prévert Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt dimanche 12 avril 2026.

Repas de chasse de la société de chasse de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Salle des fêtes Jacques Prévert Rue Simone Veil Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Repas de Chasse
Dimanche 12 avril 12 h
Organisé par la société de chasse de Port-Sainte-Foy
Salle des Fêtes Jacques Prévert (rue Simone Veil)
Au menu
Apéritif et ses amuse-gueule
Médaillon de chevreuil et sanglier
Fricassée de sanglier
Trou Normand
Bourriche
Saucisses/merguez de sanglier
Frites
Plateau de fromage
Tarte aux fruits
Vin-Café-Digestif
Lot surprise !
Vin mousseux-Cidre

Ne pas oublier les couverts!

Réservation au 06.70.70.04.39 (M. Lutz Thierry) ou 06.34.18.03.72 (M. Lombard Christophe)   .

Salle des fêtes Jacques Prévert Rue Simone Veil Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 18 03 72  lutz0@laposte.net

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English : Repas de chasse de la société de chasse de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

L’événement Repas de chasse de la société de chasse de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-03-17 par OT du Pays Foyen

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