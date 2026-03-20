Repas de chasse de la société de chasse de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Salle des fêtes Jacques Prévert Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Repas de chasse de la société de chasse de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Salle des fêtes Jacques Prévert Rue Simone Veil Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Repas de Chasse

Dimanche 12 avril 12 h

Organisé par la société de chasse de Port-Sainte-Foy

Salle des Fêtes Jacques Prévert (rue Simone Veil)

Au menu

Apéritif et ses amuse-gueule

Médaillon de chevreuil et sanglier

Fricassée de sanglier

Trou Normand

Bourriche

Saucisses/merguez de sanglier

Frites

Plateau de fromage

Tarte aux fruits

Vin-Café-Digestif

Lot surprise !

Vin mousseux-Cidre

Ne pas oublier les couverts!

Réservation au 06.70.70.04.39 (M. Lutz Thierry) ou 06.34.18.03.72 (M. Lombard Christophe) .

Salle des fêtes Jacques Prévert Rue Simone Veil Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 18 03 72 lutz0@laposte.net

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English : Repas de chasse de la société de chasse de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

L’événement Repas de chasse de la société de chasse de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-03-17 par OT du Pays Foyen