Repas de chasse et bal trad Abjat-sur-Bandiat

Repas de chasse et bal trad

Salle du capitolet Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Fête pré- Félibrée. Menu Kir Félibrée soupe retour de chasse civet de sanglier venaison pâtes à l’ancienne salade et plateau de fromages tartelette poire chocolat amandine café 1 verre de vin. Réservation avant le 26 janvier.

Salle du capitolet Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 18 46 65 felibree2026@gmail.com

English : Repas de chasse et bal trad

Pre-Félibrée party. Menu: Kir Félibrée retour de chasse soup wild boar venison stew old-fashioned pasta salad and cheese platter pear and chocolate amandine tartlet coffee 1 glass of wine. Reservations by January 26.

