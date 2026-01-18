Repas de chasse et bal trad Abjat-sur-Bandiat
Repas de chasse et bal trad Abjat-sur-Bandiat dimanche 1 février 2026.
Repas de chasse et bal trad
Salle du capitolet Abjat-sur-Bandiat Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Fête pré- Félibrée. Menu Kir Félibrée soupe retour de chasse civet de sanglier venaison pâtes à l’ancienne salade et plateau de fromages tartelette poire chocolat amandine café 1 verre de vin. Réservation avant le 26 janvier.
Salle du capitolet Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 18 46 65 felibree2026@gmail.com
English : Repas de chasse et bal trad
Pre-Félibrée party. Menu: Kir Félibrée retour de chasse soup wild boar venison stew old-fashioned pasta salad and cheese platter pear and chocolate amandine tartlet coffee 1 glass of wine. Reservations by January 26.
