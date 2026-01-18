Repas de chasse Étouars
Repas de chasse Étouars samedi 24 janvier 2026.
Repas de chasse
Salle des fêtes Étouars Dordogne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-01-24
Menu vin inclus soupe de pot au feu terrines pot au feu de biche salade fromage dessert café. Tombola.
Salle des fêtes Étouars 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 57 76 97
English : Repas de chasse
Wine menu includes: pot au feu soup terrines deer pot au feu salad cheese dessert coffee. Tombola.
