Repas de chasse jambon braisé Salle des fêtes Vibrac
Repas de chasse jambon braisé Salle des fêtes Vibrac dimanche 7 septembre 2025.
Repas de chasse jambon braisé
Salle des fêtes Le bourg Vibrac Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-09-07 12:00:00
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Repas organisé par l’ACCA de Vibrac
Salle des fêtes Le bourg Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 34 31 58
English :
Meal organized by the Vibrac ACCA
German :
Mahlzeit organisiert von der ACCA von Vibrac
Italiano :
Pasto organizzato dall’ACCA di Vibrac
Espanol :
Comida organizada por Vibrac ACCA
