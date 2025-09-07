Repas de chasse jambon braisé Salle des fêtes Vibrac

Repas de chasse jambon braisé Salle des fêtes Vibrac dimanche 7 septembre 2025.

Repas de chasse jambon braisé

Salle des fêtes Le bourg Vibrac Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-09-07 12:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Repas organisé par l’ACCA de Vibrac

Salle des fêtes Le bourg Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 34 31 58

English :

Meal organized by the Vibrac ACCA

German :

Mahlzeit organisiert von der ACCA von Vibrac

Italiano :

Pasto organizzato dall’ACCA di Vibrac

Espanol :

Comida organizada por Vibrac ACCA

