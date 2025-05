Repas de chasse – La Chapelle-Aubareil, 24 mai 2025 18:30, La Chapelle-Aubareil.

Dordogne

Repas de chasse Salle des fêtes La Chapelle-Aubareil Dordogne

Tarif : 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 18:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Repas de chasse organisé par l’amicale communale de chasse de la Chapelle Aubareil. Rendez-vous à la salle des fêtes à 18H30 pour l’apéritif ! Sur réservation avant le 23/05.

Repas de chasse organisé par l’amicale communale de chasse de la Chapelle Aubareil.

Apéritif à partir de 18H30.

Menu 1 verre offert, soupe périgourdine, terrine sauvage, civet du chasseur et toast à l’ail, trou normand, steack de biche et pommes de terre, fromage et gâteaux, vin et café compris.

Sur réservation avant le 23/05 .

Salle des fêtes

La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 31 71 64

English : Repas de chasse

Hunting meal organized by the Amicale Communale de Chasse de la Chapelle Aubareil. Meet at the salle des fêtes at 6:30 p.m. for the aperitif! Reservations required by 23/05.

German : Repas de chasse

Das Jagdessen wird von der Amicale Communale de Chasse de la Chapelle Aubareil organisiert. Wir treffen uns um 18:30 Uhr im Festsaal zum Aperitif! Auf Reservierung vor dem 23.05.

Italiano :

Cena di caccia organizzata dall’associazione venatoria comunale Chapelle Aubareil. Ritrovo presso la sala del villaggio alle 18.30 per l’aperitivo! Si prega di prenotare entro il 23/05.

Espanol : Repas de chasse

Comida de caza organizada por la asociación comunal de caza Chapelle Aubareil. Cita en el ayuntamiento a las 18.30 h para el aperitivo Se ruega reservar antes del 23/05.

