Repas de chasse Salle polyvalente Lauzun
Repas de chasse Salle polyvalente Lauzun dimanche 1 mars 2026.
Repas de chasse
Salle polyvalente Chemin de Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Venez nombreux au traditionnel repas organisé par la Société de Chasse !! Pensez à apporter vos couverts et à réserver votre place. Au menu plus d’informations à venir.
Venez nombreux au traditionnel repas organisé par la Société de Chasse !! Pensez à apporter vos couverts et à réserver votre place. Au menu plus d’informations à venir. .
Salle polyvalente Chemin de Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 88 51 64
English : Repas de chasse
Come and join us for the meal organized by the Société de Chasse! Remember to bring your cutlery and reserve your place.
L’événement Repas de chasse Lauzun a été mis à jour le 2025-12-01 par OT du Pays de Lauzun