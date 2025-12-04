Repas de chasse Salle polyvalente Lauzun

Repas de chasse

Salle polyvalente Chemin de Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne

2026-03-01

2026-03-01

2026-03-01

Venez nombreux au traditionnel repas organisé par la Société de Chasse !! Pensez à apporter vos couverts et à réserver votre place. Au menu plus d’informations à venir.

Salle polyvalente Chemin de Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 88 51 64

English : Repas de chasse

Come and join us for the meal organized by the Société de Chasse! Remember to bring your cutlery and reserve your place.

