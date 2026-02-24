Repas de chasse

Salle communale Laz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Repas de chasse le samedi 7 mars à Laz à 19h00 à la salle communale.

Sur place ou à emporter: kir ou jus d’orange, terrine, filet mignon et sa sauce, pomme de terre, tarte aux pommes, café

> 13€ tarif adulte

> 7€ tarif enfant (jus d’orange, jambon, pomme de terre, tarte aux pommes)

Réservation conseillées: Paul 06 78 50 81 75 ou Thierry 06 81 13 41 92 .

Salle communale Laz 29520 Finistère Bretagne +33 6 78 50 81 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de chasse

L’événement Repas de chasse Laz a été mis à jour le 2026-02-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou