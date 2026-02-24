Repas de chasse Laz
Repas de chasse Laz samedi 7 mars 2026.
Repas de chasse
Salle communale Laz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Repas de chasse le samedi 7 mars à Laz à 19h00 à la salle communale.
Sur place ou à emporter: kir ou jus d’orange, terrine, filet mignon et sa sauce, pomme de terre, tarte aux pommes, café
> 13€ tarif adulte
> 7€ tarif enfant (jus d’orange, jambon, pomme de terre, tarte aux pommes)
Réservation conseillées: Paul 06 78 50 81 75 ou Thierry 06 81 13 41 92 .
Salle communale Laz 29520 Finistère Bretagne +33 6 78 50 81 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas de chasse
L’événement Repas de chasse Laz a été mis à jour le 2026-02-24 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou