Marnac

Repas de chasse

Marnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Repas de chasse Marnac Berbiguieres samedi 11 avril à la salle des fetes de Marnac à partir de 19h30.

23€ par personne Réservations 06 32 89 03 51 06 88 43 50 49

Repas de chasse Marnac Berbiguieres samedi 11 avril à la salle des fetes de Marnac à partir de 19h30.

Au Menu Apéritif Tourin à l’ail Assiette de charcuterie Blanquette de biche Trou périgourdin Pavé de biche Haricots couennes Salade fromage Omelette Norvégienne Café Vin de table compris.

23€ par personne Réservations 06 32 89 03 51 06 88 43 50 49 .

Marnac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 89 03 51

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English : Repas de chasse

Hunting dinner Marnac Berbiguieres Saturday April 11th at the salle des fetes in Marnac from 7.30pm.

23? per person Reservations: 06 32 89 03 51 06 88 43 50 49

L’événement Repas de chasse Marnac a été mis à jour le 2026-04-06 par Périgord Noir Vallée Dordogne