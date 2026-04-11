Repas de chasse Marnac
Repas de chasse Marnac samedi 11 avril 2026.
Marnac
Repas de chasse
Marnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Repas de chasse Marnac Berbiguieres samedi 11 avril à la salle des fetes de Marnac à partir de 19h30.
23€ par personne Réservations 06 32 89 03 51 06 88 43 50 49
Repas de chasse Marnac Berbiguieres samedi 11 avril à la salle des fetes de Marnac à partir de 19h30.
Au Menu Apéritif Tourin à l’ail Assiette de charcuterie Blanquette de biche Trou périgourdin Pavé de biche Haricots couennes Salade fromage Omelette Norvégienne Café Vin de table compris.
23€ par personne Réservations 06 32 89 03 51 06 88 43 50 49 .
Marnac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 89 03 51
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English : Repas de chasse
Hunting dinner Marnac Berbiguieres Saturday April 11th at the salle des fetes in Marnac from 7.30pm.
23? per person Reservations: 06 32 89 03 51 06 88 43 50 49
L’événement Repas de chasse Marnac a été mis à jour le 2026-04-06 par Périgord Noir Vallée Dordogne