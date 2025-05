Repas de chasse – Mérignac, 18 mai 2025 12:00, Mérignac.

Charente-Maritime

Repas de chasse salle municipale de Mérignac Mérignac Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Début : 2025-05-18 12:00:00

fin : 2025-05-18 20:00:00

2025-05-18

Repas organisé par l’ACCA à partir de 12h

Tombola au cours de l’après-midi

salle municipale de Mérignac

Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 60 84 07

English :

Meal organized by the ACCA starting at 12pm

Tombola in the afternoon

German :

Von der ACCA organisiertes Essen ab 12 Uhr

Tombola im Laufe des Nachmittags

Italiano :

Pasto organizzato dall’ACCA a partire dalle 12.00

Tombola nel pomeriggio

Espanol :

Comida organizada por la ACCA a partir de las 12 del mediodía

Tómbola por la tarde

L’événement Repas de chasse Mérignac a été mis à jour le 2025-05-08 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge