Repas de chasse Mérignac
Repas de chasse Mérignac dimanche 29 mars 2026.
Repas de chasse
1 route de la Mairie Mérignac Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 12:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Le repas de chasse est prévu le dimanche 12 avril 2026, à la salle des fêtes de Mérignac.
.
1 route de la Mairie Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 10 48 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The hunting dinner is scheduled for Sunday April 12, 2026, at the Mérignac village hall.
L’événement Repas de chasse Mérignac a été mis à jour le 2026-02-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge