Repas de chasse

1 route de la Mairie Mérignac Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 12:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le repas de chasse est prévu le dimanche 12 avril 2026, à la salle des fêtes de Mérignac.

.

1 route de la Mairie Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 10 48 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The hunting dinner is scheduled for Sunday April 12, 2026, at the Mérignac village hall.

L’événement Repas de chasse Mérignac a été mis à jour le 2026-02-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge