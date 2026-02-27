Repas de chasse

Meyrals Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Venez partager un bon repas autour des saveurs de la chasse organisé par la société de Chasse de Meyrals le samedi 14 mars à 19h30 à la Salle des Fêtes,

Réservations au 06 07 39 31 41 ou 06 84 15 99 47

Places limitées Pensez à réserver rapidement.

Venez partager un bon repas autour des saveurs de la chasse organisé par la société de Chasse de Meyrals le samedi 14 mars à 19h30 à la Salle des Fêtes,

Menu Touraine à la tomate -Duo de terrines de nos forêts et de nos campagnes -Sauté de biche -Sauce chasseur-écrasé de pommes de terre -Tarte aux pommes -café .

Adulte 20 €

Enfant de 10 à 16 10 €

Moins de 10 ans gratuit

Rosé Pamplemousse offert

Réservations au 06 07 39 31 41 ou 06 84 15 99 47

Places limitées Pensez à réserver rapidement. .

Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 92 05 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de chasse

Come and enjoy a tasty hunting meal organized by the Société de Chasse de Meyrals on Saturday March 14th at 7.30pm in the Salle des Fêtes,

Reservations on 06 07 39 31 41 or 06 84 15 99 47

Places are limited, so book early.

L’événement Repas de chasse Meyrals a été mis à jour le 2026-02-24 par Périgord Noir Vallée Dordogne