Repas de chasse salle des fêtes Montignac-de-Lauzun

Repas de chasse salle des fêtes Montignac-de-Lauzun dimanche 20 juillet 2025.

Repas de chasse

salle des fêtes Route de Miramont Montignac-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Venez participer au repas des chasseurs organisé par la société de chasse La Saint-Hubert Montignacaise. Apportez vos couverts. Réserver avant le 14 juillet.

salle des fêtes Route de Miramont Montignac-de-Lauzun 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 51 57 13

English : Repas de chasse

Come and take part in the hunters’ meal organized by the La Saint-Hubert Montignacaise hunting club. Bring your own cutlery. Reserve before July 14.

German : Repas de chasse

Nehmen Sie am Jägeressen teil, das von der Jagdgesellschaft La Saint-Hubert Montignacaise organisiert wird. Bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit. Reservieren Sie vor dem 14. Juli.

Italiano :

Partecipate al pranzo dei cacciatori organizzato dal club di caccia La Saint-Hubert Montignacaise. Portate le posate. Prenotate entro il 14 luglio.

Espanol : Repas de chasse

Participe en la comida de cazadores organizada por el club de caza La Saint-Hubert Montignacaise. Traiga sus cubiertos. Reserva antes del 14 de julio.

