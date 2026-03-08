Repas de chasse

Salle des fêtes Montignac-Toupinerie Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez nombreux au repas organisé par la société de chasse. Pensez à amener vos couverts complets. Inscriptions jusqu’au 10 avril. Tirage d’une super bourriche.

Venez nombreux au repas organisé par la société de chasse. Pensez à amener vos couverts complets. Inscriptions jusqu’au 10 avril. Tirage d’une super bourriche. Au menu apéritif, potage, saumon et sa sauce, civet de chevreuil, trou gascon, saucisses de chevreuil, grillades de sanglier, garniture de légumes, salades, fromages, dessert, café et digestif. .

Salle des fêtes Montignac-Toupinerie 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 41 50 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de chasse

Come along to the meal organized by the hunting club. Remember to bring your full set of cutlery. Registration deadline: April 18. Super prize draw.

L’événement Repas de chasse Montignac-Toupinerie a été mis à jour le 2026-03-04 par OT du Pays de Lauzun