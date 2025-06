Repas de chasse – Salle des fêtes Peyrière 22 juin 2025 12:00

Repas de chasse Salle des fêtes Place Angéline BEAUSOLEIL Peyrière Lot-et-Garonne

Venez nombreux au repas organisé par la Société de Chasse !! Au menu sanglier à la broche. Pensez à apporter vos couverts complets.

Salle des fêtes Place Angéline BEAUSOLEIL

Peyrière 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 73 63 89

English : Repas de chasse

Come and join us for the meal organized by the Société de Chasse! On the menu: wild boar on the spit. Don’t forget to bring your full set of cutlery.

German : Repas de chasse

Kommen Sie zahlreich zum Essen, das von der Jagdgesellschaft organisiert wird!!! Auf dem Menü steht Wildschwein am Spieß. Denken Sie daran, Ihr vollständiges Besteck mitzubringen.

Italiano :

Venite tutti alla cena organizzata dalla Società della Caccia! Il menu prevede cinghiale allo spiedo. Non dimenticate di portare il vostro set completo di posate.

Espanol :

Venid todos a la comida organizada por la Sociedad de Cazadores En el menú: jabalí al espeto. No olvide traer su cubertería completa.

