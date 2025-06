Repas de chasse Poussignac 29 juin 2025 12:00

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-06-29 12:00:00

Menu apéritif, salade landaise avec sa tranche de pâté Beauziacais, grillade de chevreuil et ses haricots verts, salade verte, fromage, dessert, café et digestif, vin rouge et rosé compris

Centre de loisirs

Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 04 16

