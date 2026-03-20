Repas de chasse Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

Repas de chasse

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Venez nombreux au repas organisé par la société de chasse ! Pensez à apporter vos couverts et à vous inscrire. Buvette sur place. Tirage de la bourriche avec de nombreux lots à gagner.

Venez nombreux au repas organisé par la société de chasse ! Pensez à apporter vos couverts et à vous inscrire avant le 10 avril. Buvette sur place. Tirage de la bourriche avec de nombreux lots à gagner. Au menu sangria, perles du Japon, terrine de chevreuil et ses crudités, daube de chevreuil au vin blanc et son pain grillé, grillades de sanglier avec son accompagnement, salade, fromage, dessert, vin rouge, café et digestif. .

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 06 74 64

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English : Repas de chasse

Come and join us for the meal organized by the hunting club! Remember to bring your cutlery and to register. Refreshments on site. Prize draw with lots to be won.

L’événement Repas de chasse Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-03-16 par OT du Pays de Lauzun