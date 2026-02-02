Repas de chasse Salle des Fêtes Saint-Étienne-de-Villeréal

Repas de chasse

Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Étienne-de-Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Repas de chasse organisé par l’A.C.C.A Le Chasseur Stéphanois

Pensez à apporter vos couverts.

Bourriche avec de nombreux lots à gagner

Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Étienne-de-Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 79 65 02

English : Repas de chasse

Hunting meal organized by A.C.C.A Le Chasseur Stéphanois

Please bring your cutlery.

Bourriche with lots of prizes to be won

