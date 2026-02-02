Repas de chasse Salle des Fêtes Saint-Étienne-de-Villeréal
Repas de chasse Salle des Fêtes Saint-Étienne-de-Villeréal dimanche 12 avril 2026.
Repas de chasse
Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Étienne-de-Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Repas de chasse organisé par l’A.C.C.A Le Chasseur Stéphanois
Pensez à apporter vos couverts.
Bourriche avec de nombreux lots à gagner
Repas de chasse organisé par l’A.C.C.A Le Chasseur Stéphanois
Pensez à apporter vos couverts.
Bourriche avec de nombreux lots à gagner .
Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Étienne-de-Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 79 65 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas de chasse
Hunting meal organized by A.C.C.A Le Chasseur Stéphanois
Please bring your cutlery.
Bourriche with lots of prizes to be won
L’événement Repas de chasse Saint-Étienne-de-Villeréal a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Coeur de Bastides