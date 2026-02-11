Repas de chasse Saint-Félix-de-Villadeix
Repas de chasse Saint-Félix-de-Villadeix samedi 28 février 2026.
Repas de chasse
Salle des fêtes Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Venez vous régaler au repas de chasse organisé par La Diane .
Menu kirsch offert, soupe portugaise, salade périgourdine, civet de cerf, rôti de cerf et gratin dauphinois, salade, fromage, dessert, café, vin compris.
Ramenez vos couverts.
Bourriche et DJ Animations !
Réservation avant le 25 février 2026. .
Salle des fêtes Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 05 20 13
