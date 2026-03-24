Repas de chasse Saint-Georges-Blancaneix
Repas de chasse Saint-Georges-Blancaneix dimanche 5 avril 2026.
Repas de chasse
Salle des fêtes Saint-Georges-Blancaneix Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
La commune de Saint-Georges-de-Blancaneix vous invite à partager un moment convivial autour d’un traditionnel repas de chasse, organisé par les chasseurs de sangliers. Rendez-vous le dimanche 5 avril à 12h, à la salle des fêtes, pour déguster un menu généreux mettant à l’honneur les saveurs du terroir potage, terrine de sanglier, civet, rôti grillé, accompagnements, fromage et dessert.
Proposé au tarif de 20€ tout compris, ce repas est une belle occasion de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et authentique. Pensez à apporter votre couvert complet. Réservation conseillée. .
Salle des fêtes Saint-Georges-Blancaneix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 15 30 83
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English : Repas de chasse
L’événement Repas de chasse Saint-Georges-Blancaneix a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides