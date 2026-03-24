Repas de chasse

Salle des fêtes Saint-Georges-Blancaneix Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

La commune de Saint-Georges-de-Blancaneix vous invite à partager un moment convivial autour d’un traditionnel repas de chasse, organisé par les chasseurs de sangliers. Rendez-vous le dimanche 5 avril à 12h, à la salle des fêtes, pour déguster un menu généreux mettant à l’honneur les saveurs du terroir potage, terrine de sanglier, civet, rôti grillé, accompagnements, fromage et dessert.

Proposé au tarif de 20€ tout compris, ce repas est une belle occasion de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et authentique. Pensez à apporter votre couvert complet. Réservation conseillée. .

Salle des fêtes Saint-Georges-Blancaneix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 15 30 83

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English : Repas de chasse

L’événement Repas de chasse Saint-Georges-Blancaneix a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides