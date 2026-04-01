Saint-Julien-de-Lampon

Repas de chasse Saint Julien de Lampon

Salle des fêtes Saint-Julien-de-Lampon Dordogne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 12:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

L’Amicale de chasse de Saint Julien de Lampon vous propose son repas de chasse le dimanche 19 avril à 12h à la salle des fêtes.

Au menu steak de sanglier à la plancha.

Le prix du repas est 22€ pain, vin et café compris.

Réservations directement auprès de Serge Canadas.

L’Amicale de chasse de Saint Julien de Lampon vous propose son repas de chasse le dimanche 19 avril à 12h à la salle des fêtes.

Au menu steak de sanglier à la plancha.

Le prix du repas est 22€ pain, vin et café compris.

Réservations directement auprès de Serge Canadas. .

Salle des fêtes Saint-Julien-de-Lampon 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 35 29 82 serge.canadas@gmail.com

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English : Repas de chasse Saint Julien de Lampon

The Amicale de chasse de Saint Julien de Lampon invites you to its hunting meal on Sunday April 19 at 12pm in the Salle des Fêtes.

On the menu: wild boar steak à la plancha.

The cost of the meal is 22? including bread, wine and coffee.

Reservations directly with Serge Canadas.

L’événement Repas de chasse Saint Julien de Lampon Saint-Julien-de-Lampon a été mis à jour le 2026-04-05 par OT du pays de Fénelon