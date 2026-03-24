Repas de Chasse Vitrac
Repas de Chasse Vitrac samedi 4 avril 2026.
Repas de Chasse
Le Bastie Vitrac Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’Amicale des Chasseurs de Vitrac organise un repas le samedi 06 Avril à 19h30 à la salle de Bastié à Vitrac.
Un repas gratuit pour tout propriétaire non chasseur adhérent au plan de chasse de l’Amicale.
Inscriptions avant le 26 Mars.
Repas avec Tombola .
Le Bastie Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 21 80 51
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English : Repas de Chasse
L’événement Repas de Chasse Vitrac a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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